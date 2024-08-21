Гиперкар Koenigsegg Jesko Attack на спирту установил рекорд по скорости

Гиперкару Koenigsegg Jesko Attack удалось установить рекорд для серийных автомобилей по скорости. Он смог за 1 минуту и 24,86 секунды преодолеть автодром с протяженностью круга в 3,54 км, передает «Авто Mail.ru».

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Такие высокие результаты были продемонстрированы на легендарной американской трассе Laguna Seca. Как отмечается, 5-литровый V8 с двойным турбонаддувом в базовом исполнении выдает 1280 л.с., однако на топливе E85 (смесь этилового спирта и бензина) мощность увеличивается до 1 600 л.с.

Портал напоминает о том, что Jesko Attack не впервые устанавливает рекорд. В конце 2023 года заводской тест-пилот Никлас Лилья преодолел Готландское кольцо в Швеции за 2 минуты и 56,97 секунды, говорится в публикации.

Koenigsegg - шведская компания-производитель автомобилей спортивного класса. Она была основана в 1994 году.

Ранее стала известна причина аварии на Фестивале скорости в Гудвуде, в которой разбился единственный в мире гиперкар Lotus Evija X. Как сообщил портал Motor1.ru, водитель отключил систему контроля тяги.