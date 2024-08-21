Aston Martin дал послушать звук V12 нового Vanquish

Aston Martin «показал», как звучит новый V12 суперкара Vanquish. Британская марка запустила тизерную кампанию, посвященную Vanquish 2025 модельного года. Как уже известно, Aston Martin решил не идти по пути сокращения числа цилиндров, который выбрали многие другие производители: Vanquish получит усовершенствованный битурбомотор V12, звучание которого можно послушать на 34-секундном ролике.

Для Vanquish и последующих новинок V12 модернизировали. В числе улучшений — усиленный блок цилиндров и шатуны, переработанные головки цилиндров, новые впускные и выпускные каналы. Также мотор оснастили парой новых турбокомпрессоров, доработали свечи зажигания и топливные форсунки.

В результате V12 стал заметно мощнее: мотор будет выдавать 835 лошадиных сил сил и до 1000 Нм крутящего момента. Для сравнения, на DBS 770 Ultimate двенадцатицилиндровый двигатель развивает 770 сил и 900 Нм.

Ожидается, что внешне Vanquish будет заметно отличаться от нынешних Aston Martin. Передняя часть будет выглядеть довольно традиционно с большой черной решеткой радиатора и овальной оптикой, а сзади новинку оснастят небольшими фонарями со светодиодами.

Срок дебюта суперкара пока не разглашается, но его обещают представить «скоро». Вероятно, премьера состоится до конца года.

В начале июля у кроссовера Aston Martin DBX707 появилось формульное исполнение. Технически такой автомобиль повторяет обычный, но отличается декором с особыми цветами салона и экстерьера, вдохновленным болидом Формулы-1.