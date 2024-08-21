Полюбившийся в России Zeekr выходит на новые рынки

Zeekr выходит на новые рынки, но России среди них пока нет.Китайская марка, принадлежащая Geely, полюбилась россиянам, хотя официального представительства в России нет, а машины попадают к нам полуофициально. Между тем, глобальная экспансия Zeekr продолжается: бренд запускается в Австралии с моделью X, которую предложат австралийцам за 60 тысяч австралийских долларов (3,7 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). А на 2025 год запланировано появление в Японии.

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Сайт Zeekr Australia уже запущен и конфигуратор модели X работает: пока для покупки доступна версия с батареей емкостью 66 киловатт-часов, одного заряда которой хватает на 540 километров. Выбрать можно переднеприводный вариант с одним 268-сильным электромотором либо двухмоторную полноприводную версию (422 лошадиные силы), которая обойдется в 70 тысяч австралийских долларов (4,3 миллиона рублей).

Есть на сайте и раздел, посвященный второй модели, электрическому минивэну 009 (в России его можно встретить в том числе в такси), однако его продажи пока не стартовали и цены не объявлены. Россияне же могут купить его за 12,8 миллиона рублей — столько он стоит, например, в «Авилоне». А вот цены на Zeekr X стартуют у нас от четырех миллионов рублей.

Следующей на очереди будет Япония, там Zeekr намерен запуститься официально в течение 2025 года. На первом этапе японцам предложат те же две модели, что и в Австралии — X и 009.

В России представительства у Zeekr по-прежнему нет, машины возят в страну полуофициально. В середине лета появилась информация, что компания намерена бороться с «серым» импортом путем отграничения функционала уже проданных машин. В Zeekr предупредили, что имеют техническую возможность блокировать тачскрины на электромобилях для китайского рынка, вывезенных в другие страны неофициально. Мера действует в отношении машин, выпущенных после 15 июля 2024 года.