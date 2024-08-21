«Ростех» предлагает ограничить импорт машин в Россию

В «Ростехе» заявили, что импорт иномарок в РФ нужно регулировать. После ухода с российского рынка западных автопроизводителей их место заняли китайские. Они не только позволили устранить дефицит новых машин, но и быстро завоевали популярность у россиян. Однако теперь, по мнению главы отечественной госкорпорации Сергея Чемезова, рынок насыщен, так что в России необходимо вводить защитные меры на ввоз собранных в других странах транспортных средств.

© Quto.ru

«После ухода западных брендов на рынке образовался дефицит автомобилей, его нужно было как-то покрывать. Между прочим, мы должны сказать спасибо за это китайцам. Сегодня на рынке нет недостатка автомобилей. Я уверен, что государство найдет решение. Импорт собранных автомобилей можно регулировать защитными мерами», — заявил Чемезов.

Одной из таких мер должно стать повышение ставок утилизационного сбора. Предполагается, что он будет проиндексирован на 75-80% с 1 октября 2024 года, из-за чего цены на новые машины резко вырастут. Причём не только на иномарки, но и на продукцию отечественных производителей.

Большинство экспертов подвергают инициативу резкой критике, дилеры также выступают против повышения ставок и просят если не отменить, то хотя бы сдвинуть сроки индексации.

Тем временем продавцы Lada и Chery, напротив, просят увеличить утильсбор. Международная Ассоциация Дилеров (МАД), в которую входят автоцентры Lada и Chery, отправила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой увеличить утилизационный сбор на ввозимые в Россию автомобили. МАД отметила, что «всецело поддерживает» идею индексации утильсбора.