Volvo засветила обновленный XC90 перед скорой премьерой

Два флагмана лучше, чем один: Volvo засветила обновлённый XC90 перед скорой премьерой
Шведская компания Volvo Cars, принадлежащая китайскому холдингу Geely, представит 4 сентября модернизированный кроссовер Volvo XC90 второго поколения, которому в этом году исполнилось десять лет.
Volvo XC90 второго поколения дебютировал в 2014 году и стал первой моделью шведской компании на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), изначально заточенной под гибридные силовые установки. В 2022 году мировую премьеру справил электрический кроссовер Volvo EX90 на платформе SPA2, которая не рассчитана на «углеводородные» модели.
По идее, Volvo EX90 должен был сразу или со временем заменить XC90, но, во-первых, старт производства EX90 сильно затянулся из-за проблем с программным обеспечением — электрический кроссовер начал сходить с конвейера американского завода Volvo США в Риджвилле (штат Южная Каролина) лишь в июне этого года, а во-вторых, начавшееся в прошлом году замедление глобального спроса на электромобили заставило шведскую компанию продлить жизненный цикл своих топливных моделей. Таким образом, в ближайшие годы у Volvo будет два флагманских кроссовера — XC90 и EX90.
За прошедшие годы Volvo XC90 несколько раз точечно модернизировался, но полноценного рестайлинга у него до сих пор не было. Сегодня пресс-служба Volvo опубликовала первый тизер «основательно обновлённого XC90», полностью его рассекретят 4 июля в рамках мероприятия 90/90 Day. Это будет, по сути, совместная презентация обновлённого XC90 и электрического EX90, потому что электрический кроссовер ещё толком не запустился в Европе. На этом же мероприятии обещаны и некие другие сюрпризы — ждём с нетерпением.
XC90 — самая востребованная модель Volvo в США, и там обновлённый большой «углеводородный» кроссовер станет для дилеров глотком свежего воздуха, поскольку электромобили местный потребитель решительно разлюбил. С января по июль этого года продажи электрических моделей Volvo в США, по данным самой шведской компании, сократились на 72% (по сравнению с продажами в январе-июле 2023 года) до 2501 шт., а вот продажи plug-in гибридов наоборот выросли на 69% до 19 912 шт.
При обновлении XC90 компания Volvo, скорее всего, сделала главную ставку на улучшение потребительских характеристик топовой plug-in гибридной версии Т8. Не исключено появление младших и более доступных plug-in гибридных версий XC90, а вот безрозеточные версии могут и вовсе исчезнуть из гаммы. Собственно, в Европе Volvo XC90 уже предлагается только с plug-in гибридной силовой установкой, но в США безрозеточные бензиновые версии пока ещё можно купить. С дизелями компания Volvo полностью рассталась весной этого года — последним сошедшим с конвейера дизельным Volvo, к слову, стал кроссовер XC90.