Volvo засветила обновленный XC90 перед скорой премьерой

Шведская компания Volvo Cars, принадлежащая китайскому холдингу Geely, представит 4 сентября модернизированный кроссовер Volvo XC90 второго поколения, которому в этом году исполнилось десять лет.

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Volvo XC90 второго поколения дебютировал в 2014 году и стал первой моделью шведской компании на модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), изначально заточенной под гибридные силовые установки. В 2022 году мировую премьеру справил электрический кроссовер Volvo EX90 на платформе SPA2, которая не рассчитана на «углеводородные» модели.

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По идее, Volvo EX90 должен был сразу или со временем заменить XC90, но, во-первых, старт производства EX90 сильно затянулся из-за проблем с программным обеспечением — электрический кроссовер начал сходить с конвейера американского завода Volvo США в Риджвилле (штат Южная Каролина) лишь в июне этого года, а во-вторых, начавшееся в прошлом году замедление глобального спроса на электромобили заставило шведскую компанию продлить жизненный цикл своих топливных моделей. Таким образом, в ближайшие годы у Volvo будет два флагманских кроссовера — XC90 и EX90.

© Колеса.ру

За прошедшие годы Volvo XC90 несколько раз точечно модернизировался, но полноценного рестайлинга у него до сих пор не было. Сегодня пресс-служба Volvo опубликовала первый тизер «основательно обновлённого XC90», полностью его рассекретят 4 июля в рамках мероприятия 90/90 Day. Это будет, по сути, совместная презентация обновлённого XC90 и электрического EX90, потому что электрический кроссовер ещё толком не запустился в Европе. На этом же мероприятии обещаны и некие другие сюрпризы — ждём с нетерпением.

XC90 — самая востребованная модель Volvo в США, и там обновлённый большой «углеводородный» кроссовер станет для дилеров глотком свежего воздуха, поскольку электромобили местный потребитель решительно разлюбил. С января по июль этого года продажи электрических моделей Volvo в США, по данным самой шведской компании, сократились на 72% (по сравнению с продажами в январе-июле 2023 года) до 2501 шт., а вот продажи plug-in гибридов наоборот выросли на 69% до 19 912 шт.

При обновлении XC90 компания Volvo, скорее всего, сделала главную ставку на улучшение потребительских характеристик топовой plug-in гибридной версии Т8. Не исключено появление младших и более доступных plug-in гибридных версий XC90, а вот безрозеточные версии могут и вовсе исчезнуть из гаммы. Собственно, в Европе Volvo XC90 уже предлагается только с plug-in гибридной силовой установкой, но в США безрозеточные бензиновые версии пока ещё можно купить. С дизелями компания Volvo полностью рассталась весной этого года — последним сошедшим с конвейера дизельным Volvo, к слову, стал кроссовер XC90.