Кроссовер Jetour Dashing не прошел тест на жару этим летом

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов рассказал о том, что произошло с кроссовером Jetour Dashing в 30-градусную жару этим летом.

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"Оказалось, что панель верхнего динамика искривилась. Пластик деформировался, пока автомобиль стоял на солнце. Давно не встречал подобного у современных автомобилей - могу вспомнить такие случаи разве что на Форде Mondeo пятого поколения", - говорит Виноградов.

Решением, по мнению эксперта, должны были стать рёбра жёсткости или дополнительное крепление.

Jetour Dashing является самым доступным кроссовером в линейке бренда в России. Цена на него стартует от 2 490 000 рублей, топ-версия обойдётся в 3 190 000 рублей. В базовой комплектации кроссовер оснащён мотором 1.5 литра мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой МКП, в следующих версиях коробка передач представлена 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT, для самой дорогой версии предусмотрен 190-сильный 1.6 турбо в паре с 7-скоростным "роботом". Привод - только передний.