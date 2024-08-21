Новый Belgee получит детали производства Минского тракторого завода

В первом белорусском электрокаре появятся детали производства МТЗ. На Минском заводе шестерён, что является частью холдинга МТЗ, осваивают производство зубчатых колес для будущих электромобилей. Напомним, что сейчас Объединённый институт машиностроения Национальной академии наук республики занимается постройкой опытной партии аккумуляторных кроссоверов, в основе которых лежит кузов вседорожника Belgee X50.

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«После прохождения испытаний, вероятно, [шестерни редуктора] станут серийными для МЗШ», — рассказал корреспонденту «Трактор.бел» первый заместитель главного инженера по подготовке производства и перспективному развитию ОАО «МЗШ» Андрей Белазор.

Ранее директор автозавода СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский заявил, что собрать несколько электромобилей Belgee планируется до конца этого года. Затем машины пройдут полный цикл испытаний, после чего станут понятны серийные перспективы этого проекта.

Кстати, в РФ недавно открылись дилерские центры Belgee. На первом этапе сеть состоит из 33 автосалонов, но их количество будет увеличиваться, а география присутствия — расширяться.