Reuters: Tesla отзовет более 9 тыс. автомобилей в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Производитель электромобилей Tesla намерен отозвать с американского рынка более 9 тыс. внедорожников Model X из-за неправильно выполненной обшивки крыши, которая может увеличить риск аварии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасностью дорожного движения США.

По его информации, на этих автомобилях были неправильно закреплены передний и центральный элементы обшивки крыши, в результате чего они могут отделиться от корпуса машины и повлечь аварию. Регулятор отметил, что Tesla проверит обшивку крыши и исправит неполадки бесплатно для владельцев транспортных средств.

Как пишет Reuters, за первую половину 2024 года концерн отозвал уже около 2,6 млн автомобилей в США из-за проблем с безопасностью.

В мае 2024 года компания Илона Маска отозвала в США более 125 тыс. автомобилей из-за неисправности системы оповещения о непристегнутом ремне безопасности. Тогда под отзыв подпали модели электромобилей Model S (выпущенные с 2012 по 2024 год), Model X (с 2015 по 2024 год), Model 3 (с 2017 по 2023 год) и Model Y (с 2020 по 2023 год).