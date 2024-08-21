Марка Omoda доработала свои модели для России

Марка Omoda доработала свои модели по просьбам россиян
Omoda подвергла изменениям кроссовер C5 и седан S5. Китайский бренд вышел на рынок осенью 2022 года. За это время своих владельцев нашли более 75 тысяч машин, что позволило компании получить обратную связь от пользователей автомобилей.
Как стало известно редакции Quto, в салоне седана S5 после недавнего обновления появились дефлекторы для пассажиров заднего дивана, а на крышке багажника — отдельная ручка.
Что касается бестселлера, кроссовера C5, то его флагманские версии получили более мощную беспроводную зарядку смартфонов, которая вдобавок дополнена системой вентиляции, чтобы избежать перегрева гаджета.
Кроме того, в дорогих комплектациях интерьер имел отделку чёрным глянцевым пластиком: по многочисленным просьбам публике «глянец» заменили более практичным матовым декором.
Кстати, в октябре 2024 года производитель намерен предложить россиянам рестайлинговый C5. Помимо этого, осенью модельный ряд бренда будет расширен за счёт электрического вседорожника E5.