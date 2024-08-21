Марка Omoda доработала свои модели для России

Omoda подвергла изменениям кроссовер C5 и седан S5. Китайский бренд вышел на рынок осенью 2022 года. За это время своих владельцев нашли более 75 тысяч машин, что позволило компании получить обратную связь от пользователей автомобилей.

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Как стало известно редакции Quto, в салоне седана S5 после недавнего обновления появились дефлекторы для пассажиров заднего дивана, а на крышке багажника — отдельная ручка.

Что касается бестселлера, кроссовера C5, то его флагманские версии получили более мощную беспроводную зарядку смартфонов, которая вдобавок дополнена системой вентиляции, чтобы избежать перегрева гаджета.

Кроме того, в дорогих комплектациях интерьер имел отделку чёрным глянцевым пластиком: по многочисленным просьбам публике «глянец» заменили более практичным матовым декором.

Кстати, в октябре 2024 года производитель намерен предложить россиянам рестайлинговый C5. Помимо этого, осенью модельный ряд бренда будет расширен за счёт электрического вседорожника E5.