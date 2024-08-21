Акционеры подали на Stellantis в суд на фоне падения прибыли

На Stellantis подают в суд за сокрытие информации о падении прибыли. В федеральный суд Южного округа Нью-Йорка поступил иск от группы акционеров концерна. Поводом стали ложные данные о запасах машин и финансовых перспективах на рынке США, которыми Stellantis делился с начала 2024 года. После публикации отчета за первое полугодие оказалось, что эти они далеки от действительности. Это привело к резкому падению акций.

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Истцы утверждают, что на протяжении первого полугодия Stellantis искусственно завышал стоимость ценных бумаг. Концерн давал «исключительно положительные» оценки новых продуктов, перспектив и запасов автомобилей на североамериканском рынке. Однако в конце июля, когда были опубликованы финансовые результаты, выяснилось, что операционная прибыль обрушилась на 40 процентов до 9,28 миллиарда долларов. Вслед за этим акции Stellantis упали почти на 10 процентов за два дня.

Акционеры, для которых шаткое положение Stellantis стало неожиданностью, призывают других пострадавших присоединиться к коллективному иску до 15 октября. В качестве ответчиков указаны глава концерна Карлос Таварес и финансовый директор Натали Найт.

В Stellantis уже заявили, что иск необоснован, и компания намерена предпринять решительные действия для своей защиты в суде.

Финансовый отчет стал еще одним свидетельством того, что образованный в 2021 году автогигант испытывает трудности. За последние месяцы его покинули по крайней мере пять руководителей, а в июле Stellantis засудил очередного поставщика за повышение цен. Тогда же Таварес заявил, что намерен избавиться от брендов, не приносящих прибыль: содержать их концерну уже не по карману.