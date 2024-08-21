Представлен реактивный гидроцикл в стиле Harley-Davidson. Американская компания Watersports Car представила свою новую модель — дикий байк для поездок по воде под названием Model-Series-HD. Гидроцикл оснащается мощным двигателем, а при создании внешнего оформления авторы вдохновлялись культовыми американскими мотоциклами.

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В движение модель приводит 1,8-литровый атмосферный двигатель Yamaha мощностью 250 сил. Помимо этого, байк оборудован выхлопной системой, акустикой с двумя небольшими водонепроницаемыми колонками на руле.

Внешне новинка более всего напоминает Harley-Davidson V-Rod. Здесь есть имитация колёс, практически идентичен обвес, включая бензобак и небольшую цифровую панель приборов, имеются фара и задний фонарь. Основным отличием здесь стало количество посадочных мест: в отличие от двухколёсной дорожной техники эта модель может перевозить трёх человек.

Производитель уже начал принимать заказы на Model-Series-HD. Цены на гидроцикл начинаются от $27 тысяч (2,5 млн рублей).

Что касается самого Harley-Davidson, то компания оказалась в центре скандала. В частности, резкой критике подверглась политика фирмы по DEI (инклюзивность, равенство и равноправие), которую она поддерживала несколько лет. В итоге руководство HD решило отказаться от продвинутых инициатив, но причиной тому стало не осознание ложности иллюзий или возврат к прежним ценностям, а значительное падение продаж, вызванное мощным потоком негатива в соцсетях и в обществе в последние несколько недель.