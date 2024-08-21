Tesla объявила очередной отзыв автомобилей

В США отзывают почти десять тысяч внедорожников Tesla Model X. Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила об отзыве 9136 внедорожников Model X из-за обшивки крыши, которая может оторваться в дороге.

Американский регулятор безопасности автомобилей 20 августа распространил отчёт, в котором значилось, что передние и центральные элементы отделки крыши могут быть прикреплены к автомобилю без грунтовки, в результате чего один или оба элемента могут отделиться от автомобиля. Если адгезия (сцепление поверхностей разнородных тел) отделки к поверхности не защищена грунтовкой, это создаёт потенциальный риск аварии на дороге, подчёркивается в документе.

Tesla уже начала оповещать автовладельцев о необходимости проверки адгезии отделки крыши. При необходимости всё будет устранено бесплатно для обладателей Model X.

По данным разработчика платформы, за первое полугодие Tesla отозвала почти 2,6 миллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью, уступая по этому показателю только Ford Motor, которая отозвала около 3,6 миллиона автомобилей в США.