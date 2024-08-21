$90.69+1.15100.20+1.27
Войти в почту

BMW решает судьбу неудавшегося кроссовера XM: гибридная версия уходит

BMW делает шаги для сохранения своего флагманского гибридного кроссовера XM на рынке, несмотря на его коммерческие неудачи. XM, представляющий собой символ роскоши и мощи, был первым автомобилем BMW с передовыми гибридными технологиями. Ожидалось, что его высокая производительность и эффективность обеспечат успех, но реальность оказалась иной, сообщает SPEEDME.RU.

BMW отказывается от гибридной версии кроссовера XM
© Wikimedia Commons

Несмотря на популярность внедорожников, BMW XM не получил ожидаемого отклика. Его вес, превышающий 2,5 тонны из-за гибридной системы и батареи, стал причиной, по которой многие клиенты предпочли более сбалансированный BMW X6 M. Чтобы сохранить модель, BMW приняла решение о значительных изменениях.

С 2025 года версия XM с мощностью 653 л.с. будет снята с производства. В Европе останется только базовая версия 50e с 476 л.с., тогда как более мощная версия Label Red с 750 л.с. останется только в США. В Европе базовая версия XM будет столкнуться с серьезной конкуренцией от спортивных моделей BMW X6 и X7. BMW XM в базовом исполнении не будет считаться флагманом, так как его мощность уступает X6 M60i на 54 л.с., а цена ниже на 7-15 тысяч евро. При этом BMW X6 M предложит на 95 л.с. больше, но будет стоить на 50 тысяч евро дороже.

Таким образом, BMW адаптирует XM для разных рынков, надеясь найти свою нишу среди более традиционных предложений компании.

Автоновости
BMW X6 M
BMW X6
BMW