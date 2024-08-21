BMW отказывается от гибридной версии кроссовера XM

BMW делает шаги для сохранения своего флагманского гибридного кроссовера XM на рынке, несмотря на его коммерческие неудачи. XM, представляющий собой символ роскоши и мощи, был первым автомобилем BMW с передовыми гибридными технологиями. Ожидалось, что его высокая производительность и эффективность обеспечат успех, но реальность оказалась иной, сообщает SPEEDME.RU.

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Несмотря на популярность внедорожников, BMW XM не получил ожидаемого отклика. Его вес, превышающий 2,5 тонны из-за гибридной системы и батареи, стал причиной, по которой многие клиенты предпочли более сбалансированный BMW X6 M. Чтобы сохранить модель, BMW приняла решение о значительных изменениях.

С 2025 года версия XM с мощностью 653 л.с. будет снята с производства. В Европе останется только базовая версия 50e с 476 л.с., тогда как более мощная версия Label Red с 750 л.с. останется только в США. В Европе базовая версия XM будет столкнуться с серьезной конкуренцией от спортивных моделей BMW X6 и X7. BMW XM в базовом исполнении не будет считаться флагманом, так как его мощность уступает X6 M60i на 54 л.с., а цена ниже на 7-15 тысяч евро. При этом BMW X6 M предложит на 95 л.с. больше, но будет стоить на 50 тысяч евро дороже.

Таким образом, BMW адаптирует XM для разных рынков, надеясь найти свою нишу среди более традиционных предложений компании.