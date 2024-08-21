Haval анонсировал новый H5 для России

Компания Haval официально анонсировала новую модель для России - им станет H5.

© Российская Газета

"Мощный силуэт намекает - это больше, чем просто внедорожник. Скоро", - говорится в посте китайской фирмы.

Haval H5 - большой рамный внедорожник на базе пикапа King King Poer. Длина составляет 5190 мм, размер колесной базы равен 3140 мм. При этом салон новинки - исключительно пятиместный, что позволило сохранить огромный багажник объемом 2116 литров и глубиной около двух метров. Оснащаться машина будет 2-литровыми моторами на выбор: дизельным на 150 л.с. или бензиновым на 190 л.с. в связке с "автоматом" и полным приводом.

Дорожный просвет - 200 мм, углы въезда и съезда составляют 25 и 22 градуса, а глубина брода - 600 мм.

Ориентир, озвученный компанией на одной из дилерских конференций: 4,3-4,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи нового кроссовера Haval H7 стартуют в РФ 23 августа.