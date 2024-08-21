Почему автопроизводители экономят на шумоизоляции

Специалист STP Install рассказал, как сделать салон автомобиля абсолютно тихим.

© РИА Новости

Хорошей шумоизоляцией обладают далеко не все автомобили. У некоторых она приемлемая, а у большинства — практически отсутствует. Поэтому во время движения пассажирам и водителю докучают и аэродинамические шумы, и шорох шин, и звуки трафика. Это утомляет и делает поездки не такими приятными, какими они могли бы быть.

Об уникальном российском производстве, которое по технологиям опережает, в частности, китайское, Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал менеджер по проектам акустического комфорта и шумоизоляции сети официальных установочных центров STP Install завода «Стандартпласт» Елисей Иванов.

— Зачастую даже корейские и японские машины требуют дополнительной шумоизоляции. Причем абсолютно бесшумную машину сделать можно уже на заводе, вопрос — в цене. У инженеров есть свои ограничения.

Что важно при установке шумоизоляции на заводе? Чтобы она соответствовала классу машины. Есть определенные стандарты. Сделать автомобиль полностью тихим очень дорого: на это уйдет много материала. Есть специальные приборы, которые показывают, откуда и с какой силой идет звук. Наша задача — определить, какой тип материала подходит к тому или иному элементу кузова и тому или иному автомобилю.

Существует порядка 1000 наименований только каучуковых материалов, а есть еще и битумные – правда, используют их реже. Так, для Лады Весты подходит одна линейка шумоизоляции, для Чери Тигго 4— другая. Танк 500 сделает тише третье решение. Вы скажете, что салон Танка и так довольно тихий, но поверьте, его можно сделать тише еще на 30-40%. В шумоизоляции важно, сколько слоев материала использовано в «запекании».

Есть и дорогостоящие продукты, где один слой заменяет сразу несколько. При этом стоимость одного листа достигает 450 рублей, а их на одну машину нужно немало. Что интересно, эту область (шумоизоляцию. – Прим. ред.) китайцы еще не освоили. Что касается продуктовой линейки, то на рынке лидирует Россия, тут мы еще и в другие страны продаем, а не наоборот.

На первом месте по экспорту Узбекистан, потом – Польша, на третьем — Китай. Кроме внутренней обработки есть и наружная шумоизоляция — мастика, которая не только защищает от шума, но и обладает антикоррозийными свойствами, ведь, по сути, это герметик.