Новая Mazda CX-5 точно выйдет и уже находится в стадии разработки

Информацию о том, что Mazda CX-50 станет заменой стареющему CX-5, не подтвердили в австралийском подразделении марки. Модели будут продаваться параллельно.

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"У нас совершенно точно появится новый Mazda CX-5. Таков наш план"

- цитирует Carsguide Аластера Доака, руководителя отдела маркетинга Mazda Australia. Он добавил, что конкретики относительно модели пока рассказать не может (возможно, её нет даже у самой "Мазды"), но модель находится на стадии разработки.

По словам Доака, Mazda CX-5 стал мостиком для клиентов к более крупным и современным CX-60 и CX-90, и, говорит топ-менеджер, эта тенденция сохранится: люди, выбравшие CX-5, с ростом благополучия будут лояльны к марке и перейдут на другие кроссоверы.

Не исключено, что новый Mazda CX-5 появится в следующем году и, скорее всего, получит гибридную трансмиссию собственной разработки, чтобы полноценно конкурировать с Toyota RAV4 Hybrid.

Ранее "РГ" рассказывала, каким станет японский кроссовер со сменой поколения в 2026 году.