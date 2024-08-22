Слипер Skoda Superb Estate получился мощнее, чем Audi RS4

Skoda Superb только что вступила в четвертое поколение, но уходящая модель не была готова тихо уйти. Британский филиал Skoda объединился с RE Performance, чтобы создать уникальный слиппер на базе универсала третьего поколения, который должен стать шикарным прощальным подарком.

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Sleeper Edition может выглядеть как обычный Superb Estate, но внутри он таит в себе серьезные модификации. Звезда шоу — форсированный 2,0-литровый двигатель TSI, который теперь выдает впечатляющие 470 л. с. и 661 Нм крутящего момента. Это больше отдачи, чем у текущей Audi RS4 Avant \'Edition 25,\' которая выжимает 464 л. с. из своего 2,9-литрового V6 с двумя турбинами.

Эти цифры знаменуют собой значительный скачок по сравнению с 276 л. с. (206 кВт) и 400 Нм крутящего момента в стандартном Superb. Повышение мощности достигается за счет более крупной турбины Garrett PowerMax Turbo, новой топливной системы и модернизированного интеркулера. Двигатель работает в паре с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG, приводящей в движение все четыре колеса через штатную систему полного привода.

Британский тюнер RE Performance также установил новую подвеску с койловерами, уменьшив дорожный просвет на 50 мм, и модернизировал тормозную систему с помощью дисков с канавками AP Racing и шестипоршневых суппортов, чтобы гарантировать, что почти 500-сильный Superb останавливается так же впечатляюще, как и разгоняется. Последние штрихи включают блестящие 19-дюймовые легкосплавные диски, обутые в резину Yokohama 235/40 ZR19.

Оставаясь концепции слиппера, кузов не претерпел никаких изменений. Уникальный экземпляр основан на флагманском варианте Laurin & Klement, окрашен в цвет Royal Green и оснащён адаптивными светодиодными фарами Full Matrix.

Интерьер также не изменился. Он отделан кожей цвета коньяка и оснащен всеми предметами роскоши от топовой версии Superb. Это означает 9,2-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, цифровую панель приборов, аудиосистему Canton, трехзонный климат-контроль, массажное сиденье водителя и подогрев рулевого колеса. Огромный багажник предлагает от 660 до 1950 литров пространства.

К сожалению, Skoda Superb Estate Sleeper Edition не будет продаваться. Уникальный экземпляр останется в пресс-парке Skoda Великобритания, демонстрируя, чего можно добиться, когда инженерам дают полную свободу действий.

Целью Sleeper Edition было отпраздновать успех третьего поколения Superb, который был продан в количестве 860 000 единиц. Это больше половины от 1,6 миллиона совокупных продаж марки Superb с 2001 года. Четвертое поколение Superb, представленное в июне 2024 года, нацелено на продолжение этих высоких показателей продаж.