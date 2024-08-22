Эксперт рассказал, как обезопасить себя от покупки автомобиля в залоге

Руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков объяснил, как обезопасить себя от покупки автомобиля в залоге.

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По его словам, машину нужно проверять по базе данных залогового имущества и получить подтверждающую справку у нотариуса, что на момент сделки транспортное средство не находится в залоге.

Кроме того, как отмечает эксперт, которого цитирует "Газета.ru", в договоре купли-продажи также следует прописать гарантию продавца, что автомобиль не заложен и не является предметом спора. Как добавляет Шелков, злоумышленник, который продает заведомо кредитную машину, побоится подписывать такой документ.

Ранее "РГ" сообщала, что Lada впервые возглавила рейтинг залоговых автомобилей. Отечественная марка обошла Hyundai (9,1%), Kia (7,9%) и Toyota (7,3%). С пятого по десятые места расположились Ford (6,0%), Nissan (5,8%), Volkswagen (5,1%), Renault (4,3%), Chevrolet (3,8%), BMW (3,3%).