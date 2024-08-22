Volkswagen представил бюджетный Tiguan

В Китае состоялся публичный показ нового кроссовера Volkswagen Tharu XR. Однако машина не имеет отношения к выпускающемуся Tharu без приставки XR, который многие именуют "аналогом Tiguan".

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Чтобы не держать интригу: новый Tharu XR по всем параметрам близок к Volkswagen T-Cross, который выпускается в Китае и тоже является многоликой моделью с разными названиями. Не суть. Главное, что Tharu XR получил внешность нового "Тигуана", но остался субкомпактным "паркетником": длина составляет 435 мм при колёсной базе 2651 мм. Ширина и высота равны 1762 мм и 1605 мм соответственно.

Салон автомобиля абсолютно такой же, как у Tharu, вплоть до рисунка стежком на подушках сидений. Панель приборов хоть и цифровая, но выполнена очень просто и без изысков, блок управления климатом решено было оставить аналоговым, что, пожалуй, объясняется компактным экраном информационно-развлекательного комплекса.

Под капотом - атмосферник объёмом 1.5 литра и его турбоверсия с типичной "фольксвагеновской" мощностью 110 и 150 л.с. На показанных кроссоверах был установлен старший двигатель, который агрегатируется 7-ступенчатой DSG. Достанется ли базовому мотору "механика", пока информации нет. У родственного T-Cross версии с 5- и 6-ступенчатой "механикой" есть.

Volkswagen Tharu XR выпускается на СП SAIC-Volkswagen. Стоимость не объявлена, за T-Cross китайские дилеры просят от 116 до 162 тысяч юаней (1,42-1,98 млн рублей).

Однозначно можно говорить о том, что новинка появится и на российском рынке стараниями импортёров, пользующихся схемой параллельного импорта, однако иногда покупка такого авто может обернуться лишением: ранее "РГ" рассказывала, кто такие "дропы" и как они отнимают у россиян купленные иномарки.