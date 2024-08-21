Названы три причины высоких показателей аварийности на МКАД

Данные за июль говорят о том, что средняя скорость транспортного потока с 00:00 до 06:00 составила до 98 километров в час, что соответствует норме. Но показатели аварийности с пострадавшими остаются всё ещё высокими, сообщают «Известия».

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Основной причиной ДТП в ЦОДД называют превышение скорости, невнимательность на дороге и остановка в полосе движения. Даже незначительное превышение скорости — на один километр в час — увеличивает риск летальных ДТП до 5%.

Увлечение разговорами по телефону за рулём увеличивает риск аварий в четыре раза. Многочисленные исследования доказали, что в такой момент у водителя замедленная реакция.

Ранее адвокат Екатерина Бельская напомнила автолюбителям о том, во сколько водителю обойдётся отсутствие трёх важных документов. За оставленные дома права сотрудник ГАИ наложит на водителя взыскание в размере 500 рублей, прежде пробив документ по базе данных и убедившись, что у задержанного есть право садиться за руль. Аналогичное наказание предусмотрено, если у водителя нет с собой документов на автомобиль или полиса ОСАГО.