На российский рынок вернулась «звезда» немецкого автопрома
В России благодаря «параллельному импорту» возобновились продажи обновленной версии кроссовера 2024 года выпуска Mercedes-Benz GLC Coupe. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на источник.
По данным агентства, роскошный кроссовер доступен любителям автомобилей премиум-класса в комплектации GLC 300 4MATIC Coupe. Стоимость составляет порядка 14,7 млн рублей.
Машина оснащается турбированным двигателем на 2 литра мощностью 258 л.с., автоматической коробкой передач, полноприводной системой 4MATIC.
Кроме того, автолюбитель получит улучшенную систему безопасности, современную мультимедийную систему управления, светодиодное освещение, подогрев сидений.
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Салон Mercedes-Benz отделан премиальными износостойкими материалами. Движение по сложным трассам упрощает система «прозрачного капота», пояснили автоэксперты.
Ранее сообщалось, что у владельцев автомобилей, представленных в России в большом количестве, нет проблем с запчастями.
В частности, не испытывают трудности хозяева Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.