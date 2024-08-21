На российский рынок вернулась «звезда» немецкого автопрома

В России благодаря «параллельному импорту» возобновились продажи обновленной версии кроссовера 2024 года выпуска Mercedes-Benz GLC Coupe. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на источник.

По данным агентства, роскошный кроссовер доступен любителям автомобилей премиум-класса в комплектации GLC 300 4MATIC Coupe. Стоимость составляет порядка 14,7 млн рублей.

Машина оснащается турбированным двигателем на 2 литра мощностью 258 л.с., автоматической коробкой передач, полноприводной системой 4MATIC.

Кроме того, автолюбитель получит улучшенную систему безопасности, современную мультимедийную систему управления, светодиодное освещение, подогрев сидений.

«Ростех» предлагает ограничить импорт машин в Россию

Салон Mercedes-Benz отделан премиальными износостойкими материалами. Движение по сложным трассам упрощает система «прозрачного капота», пояснили автоэксперты.

Ранее сообщалось, что у владельцев автомобилей, представленных в России в большом количестве, нет проблем с запчастями.

В частности, не испытывают трудности хозяева Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.