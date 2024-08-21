Иран выразил готовность поставлять запчасти для российских машин

Замминистра торговли, промышленности и недропользования Ирана Фаршад Могими осудил с представителями «АвтоВАЗа» возможность поставки запчастей для российского автопрома. Об этом сообщает ТАСС.

© Lada

Встреча прошла на выставке MIMS в Москве. Могими предложил проработать возможность создания консорциума для поставок в Россию иранских товаров для облегчения предоставления сопутствующих услуг. Также замминистра торговли Ирана выразил надежду на то, что с российскими партнерами будут заключены отличные контракты.

До этого стало известно, насколько выросла цена базовой версии Lada Granta за три года.

Также «АвтоВАЗ» объявил о выпуске Lada Vesta с системой стабилизации, двухцветными литыми дисками и камерой заднего вида с динамическими линиями.