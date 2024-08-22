Mercedes-Benz значительно сокращает производство S-класса

Эпоха процветания продаж дорогих Mercedes-Benz подходит к концу. Роскошь уже не в моде. Такой вывод можно сделать по результатам продаж в первом квартале 2024 года роскошных немецких седанов Mercedes-Benz S-класса, которые сократились на 37% — до 16 900 машин, включая Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach.

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Изучив и проанализировав данные, производитель принял решение сократить объём выпуска модели. Теперь автомобили будут собирать на заводе в Зиндельфингене в одну смену. Освободившихся сотрудников планируют перевести на другие предприятия. На односменный режим работы предприятие перейдёт уже в октябре.

Сокрушаются не только производители, но поставщики деталей для немецкого концерна. Сокращение объёма выпуска машин S-класса они называют катастрофой для всей отрасли. Поиск новых клиентов и изменение планов — первоочередные задачи фирм, задействованных в производственной цепочке.

Аналогичная ситуация и у Audi. Спрос на премиальный сегмент в первом полугодии рухнул почти на 17% — до 8 487 реализованных машин, а производство — на 46% (5 788 единиц, собранных за полгода).

И только BMW держится уверенно на фоне кризиса отрасли в Европе. Самые дорогие модели немецкого бренда хорошо продаются — спрос на 7 и 8 серии вырос в первом полугодии почти на 12% — до 30 249 проданных машин.