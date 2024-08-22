В Совфеде призвали отказывать в гарантийном ремонте авто с неоригинальными запчастями

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил дать право официальным дилерам отказывать в гарантийном ремонте автомобилей, если в них будут обнаружены неоригинальные запчасти. Об этом сообщает ТАСС. Письмо с предложением направлено первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

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По словам Кутепова, есть случаи, когда автомобилист в пределах гарантийного срока осуществляет техобслуживание машины не у официальных дилеров.

«В результате при техобслуживании или ремонте используются неоригинальные запасные части, в ряде случаев не имеющие даже сертификатов качества. Как следствие, возникают поломки транспортных средств, которые потом предъявляются потребителем производителю в рамках исполнения гарантийных обязательств», — пояснил Кутепов.

Он отметил, что проект изменений будет стимулировать автовладельцев покупать при техобслуживании только запчасти, которые рекомендует завод-изготовитель авто.

До этого стало известно, что кабмин РФ поддержал законопроект, в рамках которого предлагается увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО до 45 дней вместо нынешних 30.

Автором инициативы выступил глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, продление срока ремонта необходимо на фоне проблем с поставками автозапчастей. Он пояснил, что страховщики, которые не могут выполнить работу в нужные сроки, вынуждены расторгать договоры со СТО.

Правительственная комиссия подчеркнула, что инициатива должна носить временный характер. Также должны быть приняты меры, которые не дадут страховым компаниям злоупотреблять возможностью продления срока ремонта.