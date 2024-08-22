АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta. Первые фото

Семейство модели Lada Vesta не только обзавелось утраченными в результате санкционного давления опциями, но и получило новые.

© АвтоВАЗ

АвтоВАЗ спустя почти два года вернул "Весте" важную систему активной безопасности - систему курсовой устойчивости ESC, в работе которой участвуют ещё несколько систем: противобуксовки, помощи при старте на уклоне и антиблок тормозов (ABS).

© АвтоВАЗ

В списке возвращённых опций присутствуют также трёхступенчатый обогрев передних сидений, авторежим стеклоподъёмников, электроскладывание зеркал, боковые подушки безопасности, камера заднего вида с динамической разметкой, датчики дождя и света. Подушку безопасности переднего пассажира теперь можно отключать.

© АвтоВАЗ

Lada Vesta снова оснащается противотуманными фарами, но теперь они светодиодные - как и вся оптика модели.

Новыми опциями для "Весты" стали обогреваемые форсунки омывателя и система мониторинга "слепых" зон.

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

Производство обновлённых автомобилей Lada Vesta уже стартовало. Дата начала продаж и цены пока не раскрываются.