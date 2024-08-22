Автоэксперт объяснил, почему машина «ест» резину

Причин, по которой автомобиль "ест" резину, может быть несколько. Об этом "Российской газете" рассказал собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев.

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"Рассмотрим три основные и самые частые.

Первое - это неправильное давление в шинах. Если давление в шинах слишком низкое или слишком высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Недостаточное давление вызывает износ краёв шин, тогда как избыточное, наоборот, приводит к износу центральной части.

Второе - неправильная регулировка углов установки колёс, так называемый сход-развал. Неправильные углы могут привести к тому, что шины будут изнашиваться быстрее с одной стороны. Это может быть вызвано проблемами с подвеской или неправильной регулировкой после ремонта. Также сюда можно отнести и нарушение целостности подвески, что тоже приводит к неравномерному износу шин.

Третье - агрессивный стиль вождения. Естественно, что частые резкие старты, торможения, повороты могут значительно ускорить износ шин. Агрессивное вождение увеличивает нагрузку на шины и может привести к их преждевременному износу.

Понимание и устранение этих причин может значительно увеличить срок службы шин", - отметил специалист.

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