Досмотр одной машины на Крымском мосту сократился до шести минут

Время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Романа Старовойта.

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«Досмотр одного автомобиля на Крымском мосту сокращен в среднем до шести минут, автобуса — до 15 минут», — сказал Старовойт.

По его словам, на Крымском мосту осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки. На случай увеличения времени досмотра на транспортных подходах к мосту развернута необходимая инфраструктура.

До этого стало известно, что на Крымском мосту ограничили проезд транспорта.

Находящихся на мосту автовладельцев попросили следовать указаниям сотрудников службы безопасности и сохранять спокойствие.

Глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы.

По его словам, Украина работает над нанесением дальних ракетных ударов. Он добавил, что «шансы на уничтожение Крымского моста» есть в ближайшем будущем.