Кузова Lada Largus стали варить качественнее

Завод Lada Ижевск во время отпуска пережил модернизацию. В наибольшей степени обновлению подверглись сварочный и окрасочный комплексы. Так, в сварочном цеху на линии сварки основания кузова появились 2 современных сварочных робота: они заменят ручную сварку — прежде сварщики делали 74 сварочных точки.

Замена ручной сварки автоматизированной повысит качество кузовов Lada Largus, так как робот наносит точки по зарнее заложенной карте. Кроме того, за счёт регулярной заточки электродов гарантируется отсутствие «непровара».

В камере ручного нанесения базовой эмали была удлинена рабочая зона, а также установлены кондиционеры. Теперь малярам будет работать комфортнее, а, значит, и легче выполнять заданный руководством план производства машин.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начал выпуск «полнофункциональных» Lada Vesta: во всех версиях, включая базовые, теперь есть система курсовой устойчивости ESC. И не только она.