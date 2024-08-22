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Кузова Lada Largus стали варить качественнее

Завод Lada Ижевск во время отпуска пережил модернизацию. В наибольшей степени обновлению подверглись сварочный и окрасочный комплексы. Так, в сварочном цеху на линии сварки основания кузова появились 2 современных сварочных робота: они заменят ручную сварку — прежде сварщики делали 74 сварочных точки.

Кузова Lada Largus стали варить качественнее
© Quto.ru

Замена ручной сварки автоматизированной повысит качество кузовов Lada Largus, так как робот наносит точки по зарнее заложенной карте. Кроме того, за счёт регулярной заточки электродов гарантируется отсутствие «непровара».

В камере ручного нанесения базовой эмали была удлинена рабочая зона, а также установлены кондиционеры. Теперь малярам будет работать комфортнее, а, значит, и легче выполнять заданный руководством план производства машин.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начал выпуск «полнофункциональных» Lada Vesta: во всех версиях, включая базовые, теперь есть система курсовой устойчивости ESC. И не только она.

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