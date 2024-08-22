На Ульяновский автозавод требуются десятки сотрудников

УАЗ начал большую кампанию по набору персонала. В списке вакансий редакция Quto насчитала 60 позиций: от водителя и стропальщика до бухгалтера и закупщика. При этом компания, выпускающая «Патриоты», «Хантеры» и «Буханки» даже готова обучить желающих особо дефицитным профессиям.

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В списке приятных бонусов перечислены бесплатный медицинский осмотр, обеспечение спецодеждой и доставка транспортом после второй смены. Для иногородних предусмотрена компенсация за съём жилья: ежемесячно завод готов платить 5000 рублей при предоставлении договора аренды.

Разовая выплата вернувшимся из армии составляет 10 000 рублей а молодёжи полагается ежемесячная персональная надбавка — 4000 за «синий» и 5000 за «красный» диплом. Также поощрения получают те, по чьей рекомендации на предприятие приходят новые люди.

Между тем, ранее стало известно, что УАЗ «Буханка» осовременилась, но подорожала, поскольку заслуженная модель обзавелась новым двигателем.