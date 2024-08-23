Китайцы провели краш-тест Exlantix ES, который скоро появится в России. Независимая китайская организация С-NCAP провела испытания модели ES еще в середине августа, теперь же их прокомментировали в российском офисе марки, которая вот-вот выведет модель на наш рынок. По результатам краш-тестов Exlantix ES набрал максимальные пять звезд, а по количеству заработанных баллов за вспомогательные системы безопасности модель вошла в 20 процентов лучших из лучших.

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C-NCAP был создан в 2006 году по приказу Коммунистической партии Китая, и долгое время тесты проводили по упрощенной методике. Впоследствии методика несколько раз корректировалась, в том числе и этим летом. С 1 июля С-NCAP ужесточила краш-тесты, в результате чего китайцы стали предъявлять более строгие требования, чем, например, европейский EuroNCAP. Фронтальный удар со 100-процентным перекрытием по новым правилам проводится на скорости 55 километров в час (у EuroNCAP — 50 километров в час), а в тесте, имитирующем боковое столкновение, автомобили разгоняют до 60 километров в час, как и в европейских испытаниях.

Краш-тест Exlantix ES проводился уже по новым правилам. Специалисты по безопасности С-NCAP оценили защиту водителя и взрослых пассажиров в 90,43 процента, а пешеходов — в 68,04 процента. В случае с теми, кто находится в салоне, электрокар показал высокий уровень защиты, а вот для пешеходов опасность представляют боковые стойки и область капота. Высокую оценку в 93,91 процента из 100 возможных Exlantix ES получил за работу электронных систем (ADAS), причем три из них были отмечены максимально возможным баллом.

В пресс-службе Exlantix рассказали, что одной из тестируемых систем была технология автоматического экстренного торможения, эффективность работы которой оценивается при риске столкновения с другими транспортными средствами, включая двухколесные. ES оснащен двумя десятками различных датчиков, включая радары и камеры высокого разрешения, которые за доли секунды обработали информацию и задействовали необходимые системы.

Высокой оценки удостоилась и система удержания в полосе движения. У Exlantix ES она не только информирует водителя в случае пересечения дорожной разметки, но и активно подруливает в случае необходимости корректировки траектории.

Официальный запуск Exlantix ES на российском рынке должен состояться в ближайшее время, а следом за седаном в продаже появится и электрический кроссовер ET. Впрочем, и ту, и другую модель уже можно купить: один из дилеров готов привезти 480-сильный седан под заказ за шесть миллионов рублей, а ET оценен в 4,8 миллиона.