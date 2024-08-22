Механик назвал автомобили с самыми выносливыми подвесками

От состояния подвески зачастую зависит состояние всего автомобиля: вредные вибрации при умерших стойках "доканают" что-нибудь ещё, в том числе и спину водителя, а заклинивший ступичный подшипник грозит и того более серьёзными последствиями. Но на рынке представлены модели, подвески которых по современным меркам можно считать по-настоящему вечными. О том, что это за машины, рассказал в беседе с Quto владелец автомастерской "Центр кузовного ремонта" Владимир Беспалов.

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Kia Rio четвёртого поколения, вышедшее в 2017 году, один из таких автомобилей. По словам Беспалова, на дистанции 50 тысяч пробега может потребоваться замена стоек стабилизатора, а на 80 тысячах км могут выйти из строя ступичные подшипники. Эксперт отметил, что у "Рио" есть ещё одно слабое место - нежные колёсные шпильки.

У первого поколения Lada Vesta выпуска 2015-2022 годов слабыми элементами подвески являлись втулки и стойки стабилизатора, верхние опоры задних амортизаторов, а также сайлент-блоки. Однако всё зависит от конкретного автомобиля и комплектующих, которые использовал завод по мере модернизации модели в течение жизненного цикла.

Похожие проблемы со стойками и втулками стабилизатора наблюдаются и у Volkswagen Polo 2010-2020 годов, на которых они могли отходить куда меньше, чем на отечественной "Весте". Главная претензия эксперта - к конструкции задних ступичных подшипников, сделанные воедино со ступичным узлом: всё может "сдаться" довольно рано, а сам узел в силу такого решения инженеров стоит недёшево. Почти всё это актуально и для клона "Поло" в лице Skoda Rapid.

Король любого рейтинга самых долгоживущих автомобилей - его величество Renault Logan (2014-2022 гг.).

"Редкий экземпляр потребует внимания механика раньше, чем через 140-160 тысяч км пробега", - приводит слова эксперта портал, а если потребует, то, скорее всего, виноваты условия эксплуатации.

Например, задние амортизаторы "умирают" раньше указанного срока, потому что владельцы не считаются с весом, загруженным в салон и багажник этого "бюджетника".

Владимир Беспалов подчеркнул, что жизнестойкость подвески зависит не только от заводских параметров, заложенных в неё, но и, не в последнюю очередь, от состояния дорог, привычек владельца.

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