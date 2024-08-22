ЕС снизил пошлины на электрокары Tesla, BMW и Volkswagen китайского производства

ЕС снизил пошлины на сделанные в Китае электрокары «лояльных» марок. Машины компаний, которые, по мнению ЕС, сотрудничали со следствием, будут облагаться пошлинами по ставке 21,3 процента, прочие — по ставке 36,3 процента, пишет Reuters. Между тем для ряда брендов, включая китайские, подготовлены новые индивидуальные тарифы. В частности, заметные послабления получили Tesla, «дочка» Volkswagen Seat и Mini концерна BMW.

20 августа Еврокомиссия опубликовала пересмотренные ввозные пошлины на электромобили китайского производства.

Более чем вдвое снизилась ставка для Tesla — c 20,8 до девяти процентов. В ЕС убедились, что шанхайская «Гигафабрика» получает меньше поддержки со стороны властей Китая, чем местные марки. При этом полностью отменять тариф не стали: Tesla, как утверждается, закупает китайские батареи по цене ниже рыночной, что дает ей конкурентное преимущество на других рынках.

Электрический Mini от BMW автоматически подпал под самую большую ставку в 37,6 процента, но после проверки ее удалось снизить до 21,3 процента. Также с 37,6 до 21,3 процента снижен тариф для Cupra Tavascan от Seat (Volkswagen) — кроссовера, который производят только в Поднебесной. По данным инсайдеров, VW будет запрашивать для него еще более низкую ставку.

Слегка улучшились условия и для ряда «китайцев»: BYD будет платить 17 процентов вместо ранее озвученных 17,4, Geely — 19,3 вместо 19,9. А владеющая MG Motor SAIC, как госкомпания, будет облагаться налогом по максимальной ставке — 36,3 процента.

Временные пошлины вступили в силу 5 июля. Расследование Еврокомиссии завершится в начале ноября, тогда же установят окончательные тарифы — вероятно всего, сразу на пять лет.