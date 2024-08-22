Верховный Суд защитил водителя, выехавшего на "встречку" для спасения от ДТП

Верховный суд РФ признал незаконным назначение административного наказания водителю из Севастополя, выехавшему на встречную полосу в попытке избежать ДТП. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

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"В действиях водителя транспортного средства <…> несоответствий Правилам дорожного движения не установлено, так как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, был вынужденным вследствие столкновения с транспортным средством <…>", - говорится в судебном акте.

Согласно материалам дела, водитель из Севастополя пересек сплошную полосу, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, водитель которого не справился с управлением. Городской суд Севастополя счел такой маневр полностью законным, но кассационная инстанция обнаружила в нем нарушение правил.

Верховный суд указал, что судья кассационной инстанции пренебрег фактическими обстоятельствами дела, дав им неверную трактовку. Решением Верховного суда водитель из Севастополя окончательно признан невиновным в нарушении ПДД.