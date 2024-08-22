Infiniti отправляет в отставку седан Q50

Infiniti снимает с производства седан, который продавался и в России. В 2025 году в отставку отправится модель Q50, хорошо знакомая россиянам. The Autopian пишет, что последний экземпляр Q50 будет выпущен в течение 2025 года, и с этого момента в модельном ряду Infiniti не останется седанов, по крайней мере, до появления новой линейки электромобилей. Менеджер по коммуникациям Infiniti Марлин Йоваким подтвердил изданию, что текущий модельный год станет для Infiniti Q50 последним.

© Motor.ru

Седан Infiniti Q50 в строю уже 11 лет — премьера модели состоялась на автосалоне в Детройте в 2013 году. Последние годы Q50 оставался единственным седаном в линейке японской марки, так как Q70 сняли с производства в 2019-м, а Q60 Coupe — в 2022-м. Последнюю более-менее серьезную модернизацию Q50 пережил в 2017-м, и с тех пор обзавелся лишь спецверсией Black Opal (она вышла на американский рынок в 2023-м).

Логично, что Infiniti решила не тратиться ни на новое поколение модели, ни даже на рестайлинг, так как спрос на четырехдверки невысокий. Так, например, в 2022 году компании удалось продать в США чуть больше 4,7 тысячи экземпляров Q50, что на 66 процентов меньше, чем годом ранее. В 2023-м продажи модели составили 6,2 тысячи штук, в первом квартале 2024-го — 1397 штук, а во втором квартале — 2839 штук.

По слухам, Q50 заменят полностью электрической моделью, производство которой организуют на заводе в штате Миссисипи. Ранее сообщалось, что дизайн новинки будет во много повторять концепт QX Inspiration 2019 года, представленный на автосалоне в Шанхае и продемонстрировавший новый (на тот момент) фирменный стиль Infiniti. Его ключевые особенности — «бескомпромиссный современный силуэт», минималистичный интерьер со свободным от лишних элементов кокпитом и «расслабляющее» пространство для пассажиров.

С россиянами Infiniti, которая присутствовала на нашем рынке 15 лет, распрощалась в ноябре 2022 года — как и материнский Nissan, Infiniti приостановила деятельность в стране после начала СВО. Nissan передал все свои российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. В настоящее время предприятие работает под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург» и выпускает кроссоверы марки Xcite в партнерстве с одной из китайских компаний.

Возвращаясь к Infiniti Q50, эта модель была представлена в России с 2014 по 2021 год. За неполные семь лет у нас продавались гибридные 355-сильные модификации, версии с безнаддувным 405-сильным V6 и 211-сильным турбомотором 2.0. Однако особой популярностью Q50 не пользовался, и последние годы перед уходом с рынка продажи были штучными.