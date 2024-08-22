ОСАГО может стать дороже для злостных нарушителей ПДД

Страховка ОСАГО станет дороже для нарушителей. Российские страховщики намерены пересмотреть действующий сегодня коэффициент Бонус-Малус и внедрить туда ряд нововведений. В частности, не исключено, что при расчёте размера страховой прем по «автогражданке» будет учитываться наличие штрафов за нарушения ПДД. Об этом изданию Gazeta.ru сообщил руководитель по работе с физческими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов, который также отметил, что система станет более справедливой и обеспечит индивидуальный подход.

«Если водитель не имеет нарушений и ДТП, то его коэффициент будет низким, что приведёт к снижению стоимости полиса — возможно даже, произойдет снижение на 10-20%. Напротив, если у водителя есть нарушения или он причастен к авариям, его коэффициент Малус будет выше, что повлечет за собой увеличение стоимости полиса — в таком случае могу предположить, что увеличится на 20-25%», — отметил эксперт.

Помимо этого, он отметил, что на стоимость полиса может повлиять внедрение современных технологий и борьба с мошенничеством. В последнем случае снижение издержек страховых компаний отразится на ценах для добросовестных водителей.

По оценкам Колядова, несмотря на подорожание запчастей на 40%, средняя стоимость ОСАГО будет расти постепенно, и рост не превысит 3-5%.

Ранее россиянам рассказали, из чего складывается стоимость полиса ОСАГО. Стоимость обязательного полиса рассчитывается для каждого водителя индивидуально, а ценообразование едва ли можно назвать гибким. Тарифы указывает государство, поэтому в разных страховых компаниях цены не глобально отличаются друг от друга. Но есть несколько общих способов, которые помогают снизить стоимость.