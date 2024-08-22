В Госавтоинспекции напомнили о правилах в дальних поездках

В ГАИ дали советы водителям, которые планируют возвращаться на машине из отпуска. По статистике на август приходится период, когда автомобилисты возвращаются за рулём из отпуска. Средняя протяжённость пути водителя составляет 800−2000 км. И на протяжении всего возвращения домой после отдыха необходимо соблюдать ПДД и не забывать про остановки. Госавтоинспекция МВД России призвали водителей ответственно отнестись к дальним поездкам в завершении летнего сезона.

© РИА Новости

За последние 6 лет 39% россиян ездили в отпуск на автомобиле, а более половины из них брали в путешествие детей, сообщили в ведомстве.

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Антон Белан отметил, что любое длительное путешествие на автомобиле должно начинаться с продумывания логистики. Недостаточно просто проложить маршрут. Необходимо продумать, как будет организован отдых водителя и пассажиров, выбрать места для остановок, выделить время для сна. Перед выездом обязательно нужно проверить техническое состояние автомобиля, в первую очередь — оценить состояние тормозной системы, двигателя, электрики, стеклоочистителей, системы охлаждения, проверить уровень технических жидкостей, состояние покрышек.

Из-за того, что возвращение из отпуска часто проходит через малознакомые участки пути, водителю нужно с вниманием отнестись к выбору стиля вождения. Скоростные магистрали сменяются на дороги в населённых пунктах, поэтому важно следить за знаками, разметкой и светофорами.

В Госавтоинспекции предупредили, что концентрация внимания в ночное время снижается на 80% по сравнению с дневным. При недостаточном освещении трасс легко не заметить дорожную инфраструктуру.

В ведомстве призвали соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и отказаться от резких манёвров, ускорений и перестроений. Особенно, если в автомобили присутствуют дети. Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили, что дети до 12 лет должны находиться в машине в специальных удерживающих устройствах (люльках, автокреслах или бустерах), и все пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.