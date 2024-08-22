Эксперт назвал китайские моторы крайне ненадежными

Технический специалист сервиса "Хонда Ровер Мини на Профсоюзной" Максим Затимов рассказал о том, что поставляемые в Россию китайские моторы проверку отечественной эксплуатацией не прошли. Силовые агрегаты из Поднебесной альтернативой восстановлению уже имеющегося двигателя быть не могут.

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Как отмечает эксперт, которого цитирует "Автовзгляд", такие моторы из КНР продаются фактически без гарантии. При этом сами движки низкого качества.

"Прогорают поршни, причем иногда уже на первых 20 000 км. Ломаются поршневые кольца, проворачиваются вкладыши, клапаны лучше сразу заменить", - говорит Затимов.

Поэтому, как отмечает уже издание, замена ДВС - это дорогая операция, которую следует выполнять качественными запчастями и у проверенного мастера. Экономия в этой процедуре обернется лишь дополнительными тратами, компенсировать которые не получится.

Ранее эксперт назвал три причины появления трещин в двигателе автомобиля. По словам Вадима Стрельбицкого, это повышение давления в системе охлаждения, что ведет к перегреву агрегата. Еще одной причиной является гигроскопичность мотора - способность поглощать влагу. Кроме того, это применение низкокачественного топлива и масла.