У кроссовера "Москвич 8" в России может появиться версия 4х4

"Москвич" рассматривает выпуск полноприводной версии флагманского кроссовера "Москвич 8", который выйдет на российский рынок до конца 2024 года. Об планах компании в беседе с "За рулём" рассказал коммерческий директор завода Максим Златокрылец.

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"Надо, чтобы была не просто полноприводная машина, а автомобиль с правильным ценовым позиционированием на рынке", - объясняет представитель завода, отметив, что сейчас вопрос находится на стадии просчёта, так это касается технологий и производства.

Перед публикой "Москвич 8" дебютировал в начале августа. Техническая информация о модели уже известна. "Восьмёрка" - семиместный семейный кроссовер длиной 4825 мм и колёсной базой 2830 мм.

Под капотом кроссовера установлен бензиновый двигатель GDI объёмом 1.5 литра и мощностью 174 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

По оценкам различных экспертов, кроссовер может стоить от 2,6 до 3,2 млн рублей, когда поступит в продажу в четвёртом квартале 2024 года.

Ранее "РГ" писала, что "Москвич" планирует начать выпуск нового отечественного авто в 2026 году, причём заявляется, что это будет оригинальная модель, в то время, как для нынешних "Москвичей" прототипами стали китайские авто.