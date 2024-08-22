Exeed в августе снизил цены на купе-кроссовер RX в России на 100 тыс. рублей

Китайский производитель легковых автомобилей Exeed изменил стоимость кроссовера RX уже второй раз с начала текущего месяца в сторону уменьшения.

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Кроссовер Exeed RX в комплектации Prestige DCT7 в настоящее время реализуется по цене от 4 600 000 рублей, автомобиль в данном исполнении стал дешевле в текущем месяце на 100 000 рублей.

Exeed RX в версии Platinum DCT7 в настоящее время реализуется по цене в 4 900 000 рублей, снижение стоимости также произошло на 100 000 рублей. Новую комплектацию Premium 8AT с автоматической трансмиссией можно приобрести по цене в 5 200 000 рублей, данная версия также стала доступнее на 100 000 рублей.

Во всех комплектациях кроссовер Exeed RX оснащается только одним типом силового агрегата, это 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 249 лошадиных сил, который работает в сочетании с системой полного привода. Трансмиссия может быть автоматической или механической.

Кроме пересмотра стоимости кроссовера Exeed RX, производитель также представил еще одну новую комплектацию Flagship, выпущенную специально для российского автомобильного рынка. Новая версия будет комплектоваться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. При этом силовой агрегат останется без изменения и будет устанавливаться также 2,0-литровый на 249 «лошадей». Стоимость новой комплектации в настоящее время не сообщается.

В июне текущего года в продажу была выведена комплектация Premium 8AT с аналогичной коробкой передач Aisin, стоимость которой заявлена производителем в 5 200 000 рублей.

Напомним, что в погоне за лидерством, китайские производители стали активно разрабатывать и выводить на российский рынок не только новые комплектации уже реализуемых автомобилей, но и выпускать абсолютно новые модели создавая высокий уровень конкуренции.