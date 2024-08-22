Volvo раскрыла дату премьеры обновленного XC90

Volvo покажет «существенно обновленный» XC90 4 сентября. В начале осени шведская марка проведет двойную премьеру: дебютирует рестайлинговый кроссовер XC90 и его электрическая версия EX90. XC90, как уже известно, будет оснащен гибридной силовой установкой, но подробности о ней пока держатся в секрете. Помимо дебюта двух флагманов, Volvo приготовила для зрителей «пару сюрпризов».

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Ожидается, что в рамках обещанного существенного обновления Volvo все же не будет полностью перекраивать дизайн XC90 и ограничится «подтяжкой лица». В движение кроссовер будет приводить бензоэлектрическая силовая установка — либо ДВС в связке со стартер-генератором, либо полноценный гибрид.

Такая участь, вероятно, ждет все топливные модели, актуальность которых Volvo будет сохранять до момента полного перехода на электротягу. Отказаться от ДВС марка собирается к 2030 году, и планы пока не меняет, несмотря на кризис, назревший на рынке электрокаров.

Ожидается, что в рамках обещанного существенного обновления Volvo переработает внешний вид и интерьер XC90, добавив элементы в стиле «батарейного» EX90. Наверняка появится много новых функций, включая передовые технологии безопасности.

Ранее Швеция выступила против заградительных пошлин на автомобили китайского производства. Они могут иметь для страны негативные последствия: некоторые шведские машины выпускаются в Поднебесной и классифицируются как автопром КНР. Еврокомиссия на днях пересмотрела тарифы для ряда марок, но Volvo и Polestar упомянуты не были.