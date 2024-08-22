В Госдуме напомнили о новом контроле за транспортом с 1 сентября

С 1 сентября в России усилится контроль за самоходной техникой и водителями.С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому будет усилен контроль за самоходными машинами. К ним относятся тракторы, дорожно-строительная техника, коммунальный и сельскохозяйственный транспорт, внедорожная автомоторная техника, квадроциклы, снегоходы и другие наземные безрельсовые транспортные средства с ДВС более 50 куб.см или электромотором мощностью более 4 кВт. Об этом напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

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Кроме того, будет создана единая федеральная база данных, куда планируют вносить весь самоходный транспорт, данные о водителях и пройденном техосмотре. А ещё — информация об изменении регистрации техники, прекращении допуска к эксплуатации, снятии или восстановлении учёта, оформлении свидетельства регистрации и выдачи номеров.

О водителях будет вноситься информация не только о полученном удостоверении тракториста-машиниста, но и о замене ВУ. Кроме того, в реестр попадут сведения о заявлениях на удостоверение и о результатах рассмотрения, а также о результатах экзаменов.

Регистрацией самоходных машин будут заниматься соответствующие органы субъектов России, а сведения будут вноситься в общий реестр.