Skoda анонсировала дешевый миниатюрный кроссовер

Skoda анонсировала кроссовер Kylaq. Чешский производитель продолжает работу по расширению модельного ряда на рынках развивающихся стран, в первую очередь — Индии. Ближайшей новинкой компании должен стать субкомпактный кроссовер, длина которого не превышает четырёх метров. Скромные размеры позволяют владельцам машин в стране получить заметные налоговые льготы. Автомобиль будет называться Kylaq — на санскрите это означает «кристалл». В компании отметили, что название выбрали по итогам голосования в местных соцсетях бренда.

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Модель будет построена на платформе MQB-A0-IN и, как ожидается, станет самой маленькой в линейке марки: длина машины составит 4,0 метра. Внешность будет выполнена в фирменном стиле Modern Solid с шестиугольной решёткой радиатора, рублеными гранями, узкой светодиодной оптикой.

Покупателям обещаны внушительный дорожный просвет, технологичность и комфорт, также отмечается высокий уровень локализации, низкие цены на сами паркетники и их обслуживание.

© Skoda

© Skoda

Подробностей о техническом оснащении новинки пока почти нет. Предполагается, что в движение машину будет приводить 1,0-литровый турбомотор, на других моделях бренда выдающий 115 сил. Работать агрегат будет в связке с механической или автоматической коробкой передач и передним приводом.

Премьера Skoda Kylaq состоится не ранее 2025 года. Больше подробностей о миниатюрном кроссовере производитель обещает раскрыть в ближайшее время.