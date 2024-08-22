На китайском рынке начались продажи нового седана Avatr с сумкой Dior

В Китае начались продажи новых седанов Avatr 012. Об этом сообщает carnewschina.com. К созданию автомобиля приложил руку креативный директор мужских коллекций Dior и руководитель отдела женской одежды Fendi Ким Джонс.

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Длина Avatr 012 составляет 5020 мм. Автомобиль получил два электродвигателя (по одному на каждую ось). Суммарная мощность силовой установки составляет 570 л.с. Запас хода — 650 км.

В салоне установлен широкоформатный монитор диагональю 35,4 дюйма, аудиосистема с 27 динамиками. Крыша выполнена в стиле звездного неба, а на втором ряду установлены два отдельных сиденья из кожи Nappa с подлокотником и потолочным экраном.

Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом по цене 700 тыс. юаней (8,5 млн рублей по курсу на момент публикации). Вместе с машиной в комплекте идет одна сумка Dior.