Узбекский конкурент АвтоВАЗа получил рекордную прибыль

Завод UzAuto Motors получил более 150 млн долларов чистой прибыли. За первое полугодие размер чистой прибыли вырос на 65%, достигнув 1,9 трлн сумов — это 13,9 млрд рублей. При этом отчёт компании говорит, что компания резко увеличила адменистративные, маркетинговые и сбытовые расходы.

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Национальный автопроизводитель Узбекистана, который руководит небезызвестный Бу Инге Андерссон, располагает двумя производственными площадками, где производятся около десяти моделей под брендом Chevrolet. Актуальная численность персонала составляет порядка 16 тысяч человек.

Самые свежие автомобили локального производства — это родственные седан Onix и кроссовер Tracker. Как выяснила редакция Quto, недавно Chevrolet объявил серьёзные скидки на компактный вседорожник: начальная комплектация «Треккера» теперь предлагается дилерами за 206 422 880 сум или 1 474 000 рублей.

Напомним, что сборка машин освоена компанией UzAuto Motors по технологии полного цикла. При этом американский концерн General Motors наложил жёсткий запрет на экспортные поставки моделей узбекской сборки российским дилерам. Нарушение грозит заводам жёсткими санкциями.

Кстати, автомобили Chevrolet начали выпускать и в Киргизии: готовые машинокомплекты для нового конвейера поставляет узбекская госкомпания UzAuto Motors.