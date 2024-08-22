В России нашли в продаже новый Skoda Kamiq из Европы

Как выяснила "Российская газета", у одного из дилеров в РФ можно заказать Skoda Kamiq. Это не китайская версия модели, которая ранее активно поставлялась в нашу страну, а обновленная машина, которую привезут покупателю в течение 2-3 недель из Европы.

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Стоимость кроссовера - 3 750 000 рублей, но если воспользоваться скидками, то цену можно сбить до 3 550 000 рублей. За эти деньги можно приобрести Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval Dargo, Haval F7, Jaecoo J7, Geely Atlas.

Под капотом у Kamiq литровый движок, который выдает 115 л.с. и 200 Нм. Коробка - семистепенчатый "робот" DSG. Привод - передний.

Среди оснащения автомобиля указывается многофункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, задние и передние датчики парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, система контроля давления в шинах, круиз-контроль и ограничитель скорости, легкосплавные диски R17, светодиодные фары, передние противотуманные фары, обивка сидений из ткани, камера заднего вида, кондиционер, Bluetooth, система Smart link + (Android Auto, Apple CarPlay).

Напомним, что модель была обновлена летом прошлого года. Kamiq получил решетку радиатора нового образца, которая стала "более вертикальной" и массивной. Изменились фары, кроме того, даже в базовых версиях исполнения они светодиодные, опционально доступна матричная оптика с автоподстройкой в зависимости от условий вождения.

Также освежили салон, а из моторной гаммы исчез дизельный двигатель.