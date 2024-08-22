У Zeekr появится кроссовер с двигателем внутреннего сгорания

Zeekr выпустит гибридный кроссовер. Премиальная «дочка» Geely решила изменить стратегию: в ее линейке, которая сейчас состоит исключительно из электрокаров, появится бензоэлектрическая модель. Первый Zeekr с двигателем внутреннего сгорания появится в продаже в третьем квартале 2025 года. Причина решения проста: гибриды с большим запасом хода более популярны среди китайских потребителей, чем чистые электромобили.

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Первый гибридный автомобиль Zeekr может иметь внутризаводской индекс EX1E и DX1E. Они засветились в рассекреченном в июне продуктовом плане марки: согласно ему, в 2025 году свет увидит универсал Zeekr 007 и два кроссовера. Китайские СМИ, основываясь на патентах, полагали, что EX1E станет флагманом бренда и будет похож на Rolls-Royce Cullinan. Возможно, именно ему достанется безноэлектрическая установка.

В отличие от традиционных EREV-гибридов, которые предлагают другие марки, на кроссовере Zeekr ДВС будет подключаться к колесам только на высоких скоростях. В остальное время мотор будет играть роль генератора электроэнергии, благодаря чему новинка будет экономичнее конкурентов.

В оснащение гибридного Zeekr войдет чип Nvidia Drive Thor производительностью 2000 TOPS, который будет «заведовать» умной электроникой, включая систему автономного вождения поколения L4. Помимо Zeekr, такой чип будут использовать BYD, GAC Aion Hyper и Xpeng.