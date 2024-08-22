Mitsubishi запатентовала в России торговый знак Ralliart

Mitsubishi запатентовала в России название спортивного подразделения. В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружена заявка на регистрацию товарного знака Ralliart, поданная головным офисом японской Mitsubishi Motors. Ralliart — это спортивное подразделение компании, которое появилось в середине 80-х годов прошлого века, а также суббренд спортивных аксессуаров, запущенный в 2021-м.

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Ralliart был спортивным подразделением марки вплоть до 2010 года, занимался разработкой и подготовкой гоночных автомобилей компании, а также выпускал тюнинг-аксессуары. Однако затем фирму закрыли из-за финансовых сложностей японского автопроизводителя.

В 2021-м было объявлено о возрождении Ralliart — под этим названием Mitsubishi запустила линейку спортивных аксессуаров для Pajero Sport и L200 в Таиланде. Для кроссовера были разработаны красные накладки на передний и задний бамперы, черный спойлер на крышку багажника, а также молдинги на колесных арках, иные брызговики и наклейки Ralliart на бортах. Такой же набор предложили и для пикапа.

Спустя год, в 2022-м, Ralliart вернулся и в родную Японию: на внутреннем рынке стали доступны аксессуары Ralliart для Outlander, Eclipse Cross, RVR и Delica D:5.

А вот в России Ralliart так и не появился, и вряд ли его стоит ждать. После начала СВО японский автопроизводитель приостановил деятельность в России, а затем и вовсе избавился от российских активов, в том числе от доли в предприятии «ПСМА Рус» в Калужской области, где собирали Outlander и Pajero Sport. В 2023-м эту площадку передали «Автомобильным технологиям», и сейчас там выпускают Сitroen C5 Aircross из китайских комплектующих.