Exeed предложил россиянам доступную версию VX

В РФ начались продажи базовой версии Exeed VX. На российском рынке стартовали продажи флагманского вседорожника в новом варианте Prestige. Автомобиль получит сокращённый перечень опций и исключительно семиместным салоном, за счёт чего стал заметно дешевле топовой «президентской» версии.

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Технических доработок новинка не получила, а вся разница заключается в чуть менее богатом перечне оборудования. Под капотом машины устанавливается уже знакомый россиянам 2,0-литровый наддувный двигатель на 249 сил и 385 Нм крутящего момента, работающий в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В число основных отличий от исполнения President входят отказ от ионизации и ароматизации воздуха в салоне, функции автозатемнения боковых зеркал, электропривода складывания сидений третьего ряда и разъёма прикуривателя спереди, также тут нет автопарковщика и системы мониторинга усталости водителя. При этом все подголовники получили регулировку по высоте.

Поимо этого, покупатели не получат бесплатный доступ к фирменным сервисам Exeed Connect сроком на год. За функцию придётся доплатить отдельно.

А вот климат-контроль на три зоны, водительское кресло с функцией массажа, акустика с 23 динамками, интегрированный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, полный комплект «тёплых» опций и электронных помощников входят в список базового оборудования.

Стоимость Exeed VX в комплектации Prestige в России стартует от 5 650 000 рублей, то есть на 650 000 рублей дешевле топового семиместного President.