Новый Haval F7 уже добрался до российских дилеров

Как выяснила "Российская газета", новый Haval F7 появился в салонах российских дилеров. Старт продаж кроссовера намечен на завтра, 23 августа.

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Haval F7 - новое поколение кроссовера, прототипом для которого послужил китайский Monster. При этом модель серьёзно адаптировали для нашего рынка, сделав даже ряд физических клавиш.

Новинка оказалась крупнее и просторнее предшественника: длина составляет 4780 мм, межступичное расстояние равно 2800 мм.

Силовые агрегаты представлены парами турбомоторов 1.5 и 2.0 литра мощностью 150 и 192 л.с. с 7-ступенчатым "роботом". Привод может быть как передним, так и подключаемым через муфту на задней оси полным.

Ранее "РГ" публиковала полные составы комплектаций нового Haval F7 для российского рынка, цены на кроссовер составляют 2,7-3,3 млн рублей.