С молотка пустят секретную коллекцию ретроавтомобилей на десятки миллионов долларов

На аукционе продадут уникальную коллекцию ретроавтомобилей. Общая стоимость оценивается экспертами в десятки миллионов долларов. В октябре нынешнего года торги проведет аукционный дом RM Sotheby’s. Специалисты утверждают, что редкое собрание машин принадлежала немцу Руди Кляйну, который в середине прошлого века перебрался в США. Успешный бизнес позволил ему приобретать редчайшие дорогие машины, информацию о которых коллекционер держал в секрете.

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Согласно описанию, в рамках торгов с молотка пустят редчайшие модели мировой автомобильной промышленности. Так, в списке присутствует Mercedes-Benz 500K Caracciola Special Coupe, построенный в 1935 году в единственном экземпляре. Несмотря на не лучшее состояние машины, ее стоимость оценивают в десять миллионов долларов. Также покупателям будут доступны единственный сохранившийся Horch 855 образца 1939 года и один из трех десятков Mercedes-Benz 300SL с алюминиевым кузовом.

Кроме того, наследники коллекционера готовы расстаться с несколькими Lamborghini Miura, десятками Porsche 356 и довоенными моделями Mercedes-Benz. Полный каталог доступных автомобилей аукционный дом опубликует ближе к началу торгов.

В начале марта в Южной Африке обнаружили 240 раритетных Mercedes-Benz. Заброшенную коллекцию, которая заняла площадь нескольких футбольных полей, планировали пустить с молотка.